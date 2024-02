Hankook spendet fast 50.000 Euro für schwerkranke Kinder

Hankook Reifen Deutschland unterstützt erneut mit seinem sozialen Engagement schwerkranke Kinder im Rhein-Main-Gebiet. Seit vielen Jahren engagiert sich der Standort Deutschland für karitative Projekte. Durch verschiedene Aktivitäten im vergangenen Jahr kamen 48.495 Euro zusammen. Der Betrag wird zu gleichen Teilen zwischen der gemeinnützigen Organisation „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“ und der „Bärenherz Stiftung“ in Wiesbaden aufgeteilt. Den Löwenanteil von 28.005 Euro erzielte Hankook über eine Reifenverkaufsaktion für den guten Zweck zur Frühjahrs- und Wintersaison 2023 über seine Hankook-Masters-Partner. Die restliche Summe ergab sich durch Direktspenden in Höhe von 17.681 Euro von befreundeten Unternehmen und über eine Mitarbeiter-Benefiz-Tombola auf der Weihnachtsfeier in Höhe von 2.809 Euro. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, sich als ein Unternehmen seiner sozialen Verantwortung bewusst zu sein. Für uns ist der Bereich Environmental Social Governance selbstverständlich und fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Wir freuen uns besonders, dass wir auch dieses Jahr wieder einen Beitrag für die kleinen, schwererkrankten Patienten leisten können. Daher bedanke ich mich herzlich bei allen beteiligten Geschäftspartnern und unseren Mitarbeitern für ihr Engagement“, sagt Ho Bum Song, Managing Director Hankook Reifen Deutschland.