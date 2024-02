Plett als CEO soll Borbet helfen, „Rolle als Technologieführer wieder einzunehmen“

Wie zuvor angekündigt, hat Burkhard Plett zum 1. Februar bei Borbet die Aufgaben als Chief Executive Officer (CEO) übernommen, nachdem sein Vorgänger in dieser Position Michael Wellenzohn den Räderhersteller verlassen hat. Dafür bringt er nach Unternehmensangaben langjährige Erfahrung in der internationalen Automobil- und Aluminiumindustrie mit, war Plett unter anderem doch auch schon von 2011 bis 2020 für Borbet tätig – zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb OEM. „Wir können uns auf Herrn Pletts Engagement für Innovationen und kontinuierliche Verbesserungen verlassen, was uns dabei unterstützen wird, uns neu auszurichten und wichtige Impulse am Markt zu setzen“, so Margot Borbet mit Blick auf den neuen CEO, der in den vergangenen drei Jahren selbstständiger Unternehmer tätig war und sich intensiv mit Aluminiumprojekten und speziell mit Gusstechnologien im Automobilbereich auseinandergesetzt haben soll. Von seiner Expertise verspricht man sich bei Borbet „neue und innovative Möglichkeiten, um die Rolle als Technologieführer wieder einzunehmen“.