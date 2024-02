Yokohama auf profitablem Wachstumskurs, trotz „anhaltend ungünstiger Bedingungen“

Auch wenn Yokohama Rubber ein herausforderndes Wettbewerbsumfeld vor sich hatte, das es insbesondere in Europa mit seiner „schleppenden Nachfrage“ schwierig machte, „Kostensteigerungen über Preise weiterzugeben“, bilanzierte der japanische Hersteller jetzt ein durchaus positives Geschäftsjahr. Wie es dazu heißt, legten die Umsätze mit 14,5 Prozent – bei Reifen sogar mit 16 Prozent – überdurchschnittlich stark zu, während die Erträge noch ungleich stärker zulegten, nämlich um 41,1 Prozent bzw. bei Reifen um noch 37,7 Prozent. Dabei habe Yokohama Rubber sogar in seinem früher als Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) bekannten OTR- bzw. Landwirtschaftsreifengeschäft (ehemals Alliance Tire Group) einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, ein Rückgang, der „auf die anhaltend ungünstigen Bedingungen auf den europäischen und nordamerikanischen Märkten zurückzuführen“ sei; lediglich durch die Akquise der Sparte Trelleborg Wheel Systems 2023 habe sich hier Wachstum eingestellt. Details zu diesen Zahlen nennt Yokohama Rubber indes nicht. Dennoch reichte es am Ende des Geschäftsjahres zu einer noch einmal höheren Umsatzrendite, die im Konzern bei 10,1 und bei Reifen sogar bei 10,5 Prozent lag.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.