Tuning World Bodensee soll zur Erlebnisreise der Sinne werden

„Sehen, riechen, hören, schmecken und anfassen“, antworten Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann und Projektleiterin Emanuela Botta auf die Frage, was die Tuning World Bodensee (9. bis 12. Mai) für sie in diesem Jahr so besonders macht. „Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein riesiges In- und Outdoor-Festival freuen, das sie mit allen Sinnen erleben können. Unser Ziel ist es, das Publikum mit unserer Veranstaltung in eine andere Welt entfliehen und aus ihrem Alltag ausbrechen zu lassen.“ So locken neben dem beliebten European Tuning Showdown (ETS) eine neue US- und eine neue Asia-Halle, es wird ein Showprogramm der Extraklasse geben, die Club Area verspricht Beachvibes und weil vor dem Event nach dem Event ist, dürfen spektakuläre After Show Partys am Abend nicht fehlen. Als weiteres Highlight wird in diesem Jahr auch die Drift Championship auf dem Messegelände ausgetragen und erstmals im TV auf Sport 1 ausgestrahlt.

