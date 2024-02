EU-Pkw-Markt wächst weiter deutlich zweistellig zum Jahresauftakt

Der europäische Pkw-Markt startete mit einem zweistelligen Plus ins neue Jahr. Wie der Herstellerverband ACEA mitteilt, lagen die Neuzulassungen im Januar EU-weit mit 851.690 12,1 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Da Benziner lediglich um 4,0 Prozent zulegten und Dieselfahrzeuge um 4,9 Prozent nachgaben, fand das Wachstum fast ausnahmslos über die Kategorie der alternativ angetriebenen Pkw statt. Während die BEVs ein Plus von 28,9 Prozent erfuhren, lag das Plus bei Plug-in-Hybriden sowie bei reinen Hybriden bei 23,8 bzw. 23,5 Prozent. Folglich stieg der Anteil dieser Fahrzeuge (einschließlich der Sonstigen) in der ACEA-Statistik auf 51,3 Prozent nach 46,2 Prozent im Januar vergangenen Jahres. Insbesondere der deutsche Pkw-Markt wuchs im Januar stark. So registrierte der Verband hierzulande ein Plus von insgesamt 19,1 Prozent, wobei die Alternativen an den gesamten Neuzulassungen in Deutschland einen Anteil von 42,6 Prozent ausmachten (Vorjahr: 39,1 Prozent).