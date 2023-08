Zwei Goodyear-Mitarbeiter verunglücken tödlich auf dem Nürburgring

Bei einer Testfahrt auf dem Nürburgring ist es gestern zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem zwei Goodyear-Mitarbeiter starben. Die beiden waren Erprobungsfahrten in einem Porsche auf der Nordschleife gefahren und dort im Streckenabschnitt Tiergarten „alleinbeteiligt verunfallt“, wie es dazu heißt. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie sich das Auto mehrfach überschlug. Bei den beiden Insassen handelte es sich Medienberichten zufolgen um einen 39-jährigen Luxemburger, der den Porsche gefahren hatte, und einen 44-jährigen Deutschen. Goodyear Germany (Hanau) kommentierte dazu heute: „Wir sind zutiefst betroffen, dass zwei in Luxemburg ansässige Goodyear-Mitarbeiter am 9. August bei einem Autounfall auf einer Teststrecke in Deutschland ums Leben kamen.“