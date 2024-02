BKT wird mit Export-Award ausgezeichnet

Der indische Reifenhersteller Balkrishna Industries (BKT) wurde jetzt mit dem Top Exporter Award 2023-24 ausgezeichnet. Dieser Preis wurde ihm am Weltzolltag 2024 in Indien verliehen und soll unterstreichen, dass der Reifenhersteller der „führende indische Exporteur von Off-Highway-Reifen“ ist. Dies hätten die Gesamtexportdaten indischer Unternehmen gezeigt. „Diese renommierte Auszeichnung spiegelt die führende Rolle von BKT in der globalen Exportlandschaft wider. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit und des ständigen Engagements aller unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner. Dank geht auch an die Kunden, die sich für uns entschieden haben. Zusätzlich zu unserer beeindruckenden Produktionskapazität von 1.000 Tonnen pro Tag, welche die Kapazität jedes anderen Herstellers in Indien übertrifft, weist BKT ein starkes Portfolio mit mehr als 3.600 Produkten auf, dass die vielfältigen Lösungen widerspiegelt, mit denen sich sämtliche individuellen Anforderungen unserer Kunden erfüllen lassen,“ führt Arvind Poddar, Chairman und Managing Director bei BKT, aus.