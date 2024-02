Linglong Tire produziert ersten 57 Zoll großen OTR-Reifen in seinem Jilin-Werk

Linglong Tire hat erst vor kurzem mit der Produktion von 49-Zoll-OTR-Reifen in seinem Werk im chinesischen Jilin (Jilin-Provinz) begonnen, aber das sind nicht mehr die größten Reifen, die dort hergestellt werden. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, hat Linglong jetzt sein Produktionsportfolio in Jilin durch die Herstellung der ersten 57 Zoll großen Reifen vergrößert. Der erste dort in dieser Größe hergestellte Reifen ist der Linglong Rock Primacy in der Größe 46/90 R57, ein Produkt mit einem Gewicht von fast vier Tonnen und einem Durchmesser von 3,6 Metern. Mit einer Tragfähigkeit von 63 Tonnen ist der Reifen für große Bergbaumuldenkipper geeignet. Linglong Tire habe es sich zum Ziel gesetzt, heißt es dort weiter, „ein wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für Off-Highway-Reifen zu werden“. Das Unternehmen tritt dabei in einen zunehmend wettbewerbsintensiven Markt ein, denn auch Linglongs Marktbegleiter aus China haben in den vergangenen Jahren ihre Produktionskapazitäten für OTR-Reifen vor Ort ausgebaut.