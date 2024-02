KW Automotive intensiviert OE-Geschäft im Kundensport

Ob in Deutschland, Europa, Amerika oder Asien – weltweit boomt der Kundensport. Dies wirkt sich auch positiv auf den Fahrwerkhersteller KW Automotive aus. Immer mehr Automobilhersteller setzten in diesem Segment auf die Entwicklungen der KW Automotive Gruppe, heißt es aus dem Unternehmen. In den ab 2024 an Motorsportkunden ausgelieferten Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo und Aston Martin Vantage GT4 Evo sind die fünffach leistungseinstellbaren und zweifach leistungseinstellbaren KW-Solid-Piston-Dämpfer homologiert. Neben Aston Martin rüstet das inhabergeführte Unternehmen Kundensportrennwagen von BMW, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota mit seinen Motorsportkomponenten aus.