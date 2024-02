VSG erweitert Ausrüstung für Nfz-Werkstätten um Portal Lift 17 Vario der Blitz-Serie

Die VSG – Vehicle Service Group führt etliche Marken aus dem Segment der Werkstattausrüstung in ihrem Portfolio. Insbesondere die Marken Ravaglioli – gehört seit 2016 zur Unternehmensgruppe dazu – und Rotary bieten dabei Hebebühnen, Montage- und Auswuchtmaschinen an, die speziell im Geschäft mit Lkw- und Busreifen gebraucht werden. Dazu gehört etwa die aktuelle 800er-Serie an Lkw-Scherenhebebühnen, deren elektrohydraulisch betriebene Plattformlänge je nach Modell bis zu 14,5 Meter reicht und die eine maximale Tragfähigkeit von bis zu 35 Tonnen aufweist, ebenfalls je nach Modell. In Sachen Reifenmontage ist die Serie GTB16 diejenige, die laut der VSG in keiner Lkw-Reifenwerkstatt fehlen darf, in Sachen Wuchten ist es die Serie GTL4.

