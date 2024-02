Frau will mit blanker Felge auf die A4 fahren

Die Polizei in Köln hat am Montag eine Autofahrerin gestoppt, die mit ihrem Toyota gerade auf die A4 Richtung Bonn fahren wollte, obwohl vorne links kein Reifen auf dem Wagen war. Die Beamten stoppten die 42-Jährige und kontrollierten sie. In der Jackentasche der Fahrerin fanden die Beamten Schnellverschlusstütchen mit einer weißen Paste. Diese Substanz reagierte mit einem Drogenvortest positiv auf Kokain. Daher stellten die Beamten dieses mutmaßliche Rauschgift sicher und fertigten zusätzlich eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz