Equip Auto geht im Nicht-Messejahr 2024 wieder auf Tour

Nachdem die Veranstalter der Equip Auto bereits 2021 das On-Tour-Messekonzept umgesetzt hatten, soll es auch in diesem Nicht-Messejahr wieder ein entsprechendes Angebot geben. Wie es dazu beim französischen Messeveranstalter heißt, wolle man 2024 „an drei Terminen in drei Städten“ Halt machen, und zwar am 8. Juni in Montpellier, am 29. Juni in Reims sowie am 28. September in Rennes. Die nächste reguläre Equip Auto findet dann wieder vom 14. bis 18. Oktober 2025 in Paris im Messezentrum Expo Porte de Versailles statt; dann begeht die Messe außerdem ihren 50. Geburtstag.