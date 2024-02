Mehr Platz: Hamaton GmbH bezieht größere Räumlichkeiten

Die deutsche Niederlassung von Hamaton – Anbieter von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS), Reifenventilen, Ventilverlängerungen, Werkzeugen und Zubehör – zieht um. Genauer gesagt bezieht die Hamaton GmbH neue, größere Räumlichkeiten innerhalb desselben Gebäudes, das seit Sommer 2021 schon das europäische Vertriebszentrum und das Deutschland-Lager des Unternehmens beherbergt. Ab 11. März residiert man in der Wittlicher Siemensstraße demnach dann nicht mehr in Gebäudeteil J, sondern in der eine größere Lagerfläche für die Produkte und mehr Büroplatz bietenden Einheit J. „Hamaton hat eine erhebliche Investition in unseren neuen Firmensitz getätigt. Dies wird sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern zugutekommt. Der zusätzliche Platz bietet uns die Möglichkeit, die steigende Nachfrage zu erfüllen, die besonders seit unserer Eröffnung des deutschen Lagers 2021 zu verzeichnen ist“, sagt Catharina Lunemann, General Manager der Hamaton GmbH. „Unser Team freut sich sehr auf den Umzug in die neuen Räumlichkeiten und wir hoffen, dass uns dieser Umzug Raum für weiteres Wachstum in der Zukunft gibt“, ergänzt sie.