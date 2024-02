Inter Service Trade geht nun auch in Deutschland und Österreich an den Start

Das Unternehmen Inter Service Trade hat eigenen Worten zufolge in den vergangenen zwölf Monaten immerhin 750.000 Reifen vermarktet. Nun geht der B2B-Portalbetreiber mit Hauptsitz in Bulgarien auch in Deutschland und Österreich an den Start und will den hiesigen Kunden „einen echten Mehrwert“ bieten, wie dazu Mark Lecleir betont. Der belgische Inhaber und Direktor von Inter Service Trade ergänzt, jetzt sei „der richtige Zeitpunkt. Nicht nur für uns, sondern auch für den deutschen und für den österreichischen Markt selbst.“ Lecleir zufolge sei man sich dessen sicher, gerade weil man in der Vergangenheit bereits stark gewachsen sei und sich mittlerweile imstande sehe, den „richtigen ersten Eindruck“ auf dem deutschsprachigen Markt hinterlassen zu können und darüber entsprechend weiteres Wachstum zu befördern. Er ergänzt: „Darüber hinaus wissen wir, dass deutsche und österreichische Kunden, Service, Pünktlichkeit und Transparenz lieben. Unser System ist stark darauf konzipiert.“ Den Unterschied zu anderen B2B-Portalen wolle man hingegen „über den Service und das Angebot“ machen.

