Werkstattmitarbeiter entlasten hilft dabei, diese zu halten und zu gewinnen

In den vergangenen Wochen hat der geplante Stellenabbau in der Industrie die Schlagzeilen im hiesigen Reifenmarkt bestimmt. Im Reifenhandel hingegen sieht es unterdessen genau umgekehrt aus, das Thema „Mitarbeiter gewinnen und Mitarbeiter halten“ steht dem Trend in der Reifenindustrie entgegen. „Ein ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz kann zur Motivation und zur Prävention von Arbeitsausfall beitragen“, ist man bei Niso Tech überzeugt. Entsprechende Anregungen, um die Arbeitsabläufe zu optimieren und körperliche Fehlbewegungen zu vermeiden, zeigt das Unternehmen nun in seiner neuen Broschüre „Leichter arbeiten“. Ob Radheber, Hebeplatte, Zentrierlift oder Rollenband – jedes einzelne Produkt kann zur Entlastung der Werkstattmitarbeiter beitragen, unterstreicht Michael Lenhart. Bei der Nfz-Reifenmontage etwa habe sich der Einsatz von Reifenbefüllcomputern „schon lange durchgesetzt“, so Niso Techs Sales Coordinator weiter. Auch bei der Pkw-Reifenmontage bringe der Einsatz eines Reifenbefüllcomputers „einen erheblichen Zeitvorteil, wenn während des Befüllvorgangs der nächste Reifen schon montiert werden kann“. Die Broschüre kann unter www.nisotech.de/LA als PDF heruntergeladen oder in ihrer gedruckten Fassung angefordert werden.