Zhongce Rubber will auch in Mexiko neues Reifenwerk bauen

Dass die Zhongce Rubber Group auf internationale Expansion setzt, belegte das Unternehmen erst kürzlich mit seiner Mitteilung, demnächst mit den Bauarbeiten zur Errichtung einer Reifenfabrik in Indonesien beginnen zu wollen. Nun teilt der chinesische Hersteller gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG mit, man plane außerdem die Errichtung einer Fabrik in Mexiko, der dann ersten überhaupt in den Amerikas. Als Standort des in seiner Ausrichtung nicht näher spezifizierten Werks nennt Zhongce Rubber die Stadt Saltillo bei Monterrey und damit nur rund 250 Kilometer von der US-amerikanischen Grenze entfernt. Das Werk soll auf einem 60 Hektar großen Grundstück entstehen und auch das künftige Nordamerika-Zentrallager umfassen, sodass man die Versorgung der regionalen Kunden verbessern und die Kosteneffizienz optimieren könne. Die Zhongce Rubber Group betont indes, es handele sich dabei derzeit noch um einen „Plan“, die konkrete Investitionsentscheidung stehe erst noch aus. Die Zhongce Rubber Group betreibt seit 2015 ihre erste und bisher einzige Reifenfabrik außerhalb Chinas in Thailand.