Zhongce Rubber will Werk in Indonesien errichten

Die Zhongce Rubber Group will jetzt offenbar konkret werden mit dem Bau ihrer zweiten Reifenfabrik außerhalb ihres chinesischen Heimatmarktes und nennt erstmals Details zum Standort. Die Fabrik hatte Chairman Shen Jin-Rong ursprünglich bereits vor drei Jahren angekündigt. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, plane der Hersteller den Bau der Fabrik in Indonesien; die Pläne seien „bestätigt“. Die Zhongce Rubber Group betreibt ihre erste Reifenfabrik außerhalb Chinas seit 2015 in Thailand und fertigt dort neben Pkw- und Lkw-Reifen mittlerweile auch OTR- und Zweiradreifen.