Apollo Tyres kann seine Umsatzrendite weiter steigern

Apollo Tyres kann auf einen sich weiter verbessernden Geschäftsverlauf zurückblicken. Nachdem der indische Hersteller, zu dem auch die Marke Vredestein gehört, im ersten Quartal des noch bis Ende März 2024 laufenden Geschäftsjahres eine Umsatzrendite von 10,3 und dann im Halbjahr von 12,3 Prozent melden konnte, stehen nach nun drei Quartalen bereits 12,6 Prozent in dem jüngst veröffentlichten Bericht. Diese Entwicklung basiert auf einem starken Wachstum beim Betriebsergebnis (plus 86,3 Prozent), während Apollo Tyres in den ersten drei Quartalen beim Umsatz lediglich ein Plus von 4,3 Prozent verzeichnen konnte. Der europäische Markt fiel unterdessen hinter der konzernweit starken Gesamtentwicklung zurück, obwohl sich die Verantwortlichen hier ebenfalls über ein Plus beim Betriebsergebnis in Höhe von 24,5 Prozent freuen durften, reichte dies aber ‚nur‘ für eine Umsatzrendite von 7,4 Prozent.

