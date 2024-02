Team Stiebling holte erstmals den Sieg beim Fußball-Firmencup in Recklinghausen

Seit einigen Jahren trifft sich das firmeninterne Fußballteam von Reifen Stiebling regelmäßig in einer Soccerhalle und nimmt seitdem auch an verschiedenen Turnieren teil. Im Sommer 2023 wurde das Team bereits Halterner Firmen-Stadtmeister. Am ersten Februar-Wochenende dieses Jahres nun konnten die Stiebling-Fußballer „den nächsten großen Siegerpokal mit nach Hause nehmen“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Zum dritten Mal nahm das Team am Fußball-Firmencup der Fußballfabrik von Ex-Profi Ingo Anderbrügge teil und konnte dies erstmals gewinnen. Geschäftsführer Alexander Stiebling führte die bunt gemischte Mannschaft an und stand dabei selbst auf dem Platz.