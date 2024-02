Boom ebbt ab: SUV-Anteil wächst langsamer

Zwar ist der Anteil von SUVs (Sport Ultility Vehicles) an den gesamten Pkw-Neuzulassungen im vergangenen Jahr erneut gestiegen auf nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) mittlerweile 30,1 Prozent, doch hat sich laut der Check24 Vergleichsportal GmbH der in den zurückliegenden Jahren beobachtete Boom dieser Fahrzeuggattung inzwischen verlangsamt. Dies wird daran festgemacht, dass der Anteil der nach einem Check24-Tarifvergleich über die Plattform versicherten Bestands-SUVs im vergangenen Jahr gegenüber 2022 nur um 0,2 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent gestiegen ist, während die Zuwächse davor immer deutlich höher ausgefallen waren. „Der SUV-Boom war in den vergangenen Jahren nicht aufzuhalten. Nun scheint der rasante Anstieg an Sportgeländewagen erst mal gestoppt zu sein. Das kann mit ökologischen Bedenken oder veränderten Mobilitätstrends zusammenhängen. Dennoch bleibt der SUV ein beliebtes Auto der Deutschen. Immerhin ist jeder sechste Pkw auf deutschen Straßen ein Geländewagen“, sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24.