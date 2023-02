SUV-Anteil hierzulande in zehn Jahren beinahe verdreifacht

Check24 hat ausgewertet, wie sich der Anteil an SUVs auf bundesdeutschen Straßen in den zurückliegenden Jahren entwickelt hat. Bezogen auf die über die gleichnamige Preisvergleichsplattform versicherten Fahrzeuge dieser Gattung ist der entsprechende Wert von 5,7 Prozent 2013 auf 15,5 Prozent im vergangenen Jahr angestiegen und hat sich binnen einer Dekade insofern beinahe verdreifacht. Dabei setzten SUV-Besitzer demnach hauptsächlich auf klassische Benzin- und Dieselmotoren – die Beliebtheit alternative Antriebe legt jedoch nach und nach zu, heißt es. „Den SUV-Trend sehen wir schon seit ein paar Jahren“, sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. Viele Verbraucher verbinden seinen Worten zufolge ein Mehr an Sicherheit und Sitzkomfort mit SUVs. cm