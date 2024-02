Spezialwerkzeug für mehr Effizienz/Schnelligkeit bei diversen Reparaturen

Ihren neuen Sensor- und Leitungsschlüssel sieht die Müller-Werkzeug GmbH & Co. KG als wegweisende Innovation, um Werkstätten zu mehr Effizienz und Schnelligkeit bei diversen Reparaturen zu verhelfen. Bei dem als sechsteiliger Satz angebotenen Werkzeug, das der in Lichtenfels ansässige Anbieter als Neuinterpretation bzw. Weiterentwicklung der aus den frühen 90er-Jahren bekannten Spurstangenschlüssel beschreibt, soll sich „ideal zum Lösen von festsitzenden Sensoren und Leitungen aller Art“ eignen – egal, ob es sich dabei um NO X – und Temperatursensoren, Dieseleinspritzungen oder Hydraulik-, Kälte- und Gasleitungen handelt. Zum Lieferumfang gehören drei Schlüsselköpfe (14, 17 und 19 Millimeter, weitere Größen sollen folgen), eine Verlängerung (125 Millimeter), ein Winkel und ein Kardangelenk, um das Arbeiten in engen Zwischenräumen zu erleichtern.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN