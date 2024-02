Continental erweitert sein Industriereifenwerk in Sri Lanka – Mischsaalkapazitäten

Continental investiert in seine Produktionskapazitäten zur Herstellung von Material-Handling-Reifen. Wie der deutsche Hersteller mitteilt, wolle man im Werk in Kalutara in Sri Lanka in den kommenden drei Jahren rund 13 Millionen Euro in die Vorproduktion investieren; durch die Investition in Gebäude und Produktionsanlagen, die im Wesentlichen die Mischsaalkapazitäten erhöhen, werde das Werk unabhängig von zugelieferten Vorprodukten, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Unser Werk in Kalutara ist ein integraler Bestandteil unseres globalen Produktionsnetzes. Die jüngste Investitionsentscheidung ist ein Beleg dafür. In Kalutara stellen wir maßgeschneiderte Spezialreifenprodukte für unsere Kunden weltweit her“, kommentierte Klaus Framenau, Leiter des Geschäftsfelds Material Handling. Continental fertigt in seinem Werk in Kalutara bereits seit 2009 Industriereifen für Gabelstapler und weitere Material-Handling-Anwendungen, außerdem Bandagen und SE-Reifen und vertriebt diese dann vorwiegend in Amerika und Asien sowie auf ausgesuchten europäischen Märkten.