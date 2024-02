Troester vollzieht Wechsel in der Unternehmensführung

Die Troester GmbH & Co. KG, einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen für die Kautschuk-, Kabel- und Compoundier-Industrie, hat den Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen. Wie das in Hannover ansässige Unternehmen schreibt, hat Thomas Holzer – seit März 2021 im Unternehmen – zum neuen Jahr hin die Position des CEO von Dr. Peter Schmidt übernommen, der geschäftsführender Gesellschafter und CFO bleibt. Mit diesem Schritt wolle Troester „die Kontinuität in der Unternehmensführung wahren und gleichzeitig neue Impulse für die zukünftige Entwicklung setzen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Bernd Pielsticker leitet weiterhin die operativen Geschäfte als COO.