Hankook glänzt mit „Rekordergebnis“ und 14,9 Prozent Marge

Auch wenn den weltweiten Reifenmarkt im vergangenen Jahr eher „gemischte Trends“ charakterisierten, ist es Hankook gelungen, dieses mit einem „Rekordergebnis“ abzuschließen. Wie der Reifenhersteller jetzt zu seinem „bisher besten Geschäftsjahr“ berichtet, habe man allein beim Umsatz ein Plus von insgesamt 6,5 Prozent erzielen können, eine Zahl, die Hankook in Europa noch einmal deutlich übertreffen konnte, wo das Umsatzwachstum sogar bei 11,9 Prozent lag. In Europa setzte Hankook demnach 2023 2,29 Milliarden Euro um. Demgegenüber konnte der Hersteller aber auch seinen Betriebsgewinn mit einem Plus von 88,1 Prozent nahezu verdoppeln, woraus sich folglich auch eine deutlich verbesserte Umsatzrendite ergibt: Statt 8,4 Prozent im Vorjahr konnte Hankook jetzt mit 14,9 Prozent glänzen. Wie es dazu aus Neu-Isenburg aus der Europazentrale des Herstellers heißt, sei das „quantitative und qualitative Wachstum auf die Expansion hochwertiger Produkte in Schlüsselmärkten zurückzuführen, darunter Elektrofahrzeuge und Erstausrüstung im Premiumsegment“. Darüber hinaus habe „die Beibehaltung eines wettbewerbsfähigen Preis-Levels, trotz sinkender Kosten für Rohstoffe wie synthetischen Kautschuk und Ruß sowie Seefracht, zur Steigerung des finanziellen Ergebnisses“ beigetragen.

