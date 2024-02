Goodyear führt 95 neue SKUs seines Eagle F1 Asymmetric 6 ein

Goodyear erweitert das Sortiment seines Eagle F1 Asymmetric 6 noch einmal deutlich, sodass zum Beginn der kommenden Umrüstsaison dann insgesamt 95 neue Größen des Sommerreifens verfügbar sind. Wie der Hersteller mitteilt, liege der Schwerpunkt der Erweiterung dabei auf den Größen ab 19 Zoll. Goodyear dazu: „Der europäische Automobilmarkt entwickelt sich weiter in Richtung SUVs. Gleichzeitig beschleunigt der Übergang zu Elektro- und Hybridantrieben dieses Wachstum. Prognosen sagen für den SUV-Markt zwischen 2022 und 2027 eine jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich 5,5 Prozent voraus.“ Dementsprechend wolle Goodyear mit seiner Sortimentserweiterung des 2022 eingeführten Eagle F1 Asymmetric 6 insbesondere „dem Wachstum in diesem Marktsegment Rechnung tragen“. Rund ein Drittel der neuen Dimensionen enthält dabei „modernste Technologien wie Goodyear SoundComfort und SealTech“, so der Hersteller weiter.

