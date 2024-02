BKT bleibt weitere vier Jahre Sponsor von Tractor of the Year

Der indische Reifenhersteller BKT bleibt für weitere vier Jahre Sponsor von Tractor of the Year TotY). Im Jahr 2024 sollen bei diesem Wettbewerb „bahnbrechende Änderungen innerhalb der Kategorien“ eingeführt werden, die sowohl die Leistung der Traktoren als auch eine neue Reihe von Faktoren berücksichtigen soll, heißt es BKT. „Für uns bei BKT war die Erneuerung des TotY-Sponsorings eine natürliche Entscheidung. Wir haben uns entschieden, diese langjährige Initiative, die auf Werten basiert, die wir voll und ganz teilen und mit denen wir uns identifizieren, für weitere vier Jahre zu begleiten. Dies gilt insbesondere für die zukunftsweisende Vision und den Fokus auf Nachhaltigkeit – zwei Elemente, die wir gemeinsam haben“, so Lucia Salmaso, Managing Director bei BKT Europe. Der Wettbewerb feierte im vergangenen Jahr seinen 25. Geburtstag.