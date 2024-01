Philipp Sombeck übernimmt bei Vergölst Verantwortung für das Nfz-Flottengeschäft

Seit Anfang dieses Jahres verantwortet Philipp Sombeck das Flottengeschäft mit Nutzfahrzeugkunden bei Vergölst. „Mit seinem erfahrenen Team setzt er künftig auf eine noch engere Kundenbetreuung sowie die Erweiterung des Service-Angebots“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Continental-Tochter. Sombeck – 2002 mit einer dualen Ausbildung zum Betriebswirt bei Continental gestartet – hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele nationale und internationale Karriereschritte beim Reifenhersteller durchlaufen. Der jetzige Wechsel von der Industrie in den Handel stelle für den 41-Jährigen eine besonders reizvolle Herausforderung dar: „Es geht zwar innerhalb des Konzerns immer um dieselben Produktgruppen, aber die Perspektive ist im Handel eine völlig andere. Das Geschäftsfeld ist diverser und umfasst neben Reifen auch eine Vielzahl an Services und Dienstleistungen. Zudem wird dem Flottengeschäft zukünftig eine noch stärkere strategische Bedeutung zukommen – daher freue ich mich sehr, hier vertrieblich Verantwortung übernehmen zu können“, sagt Sombeck. In seiner Funktion berichtet er direkt an Sebastian Becker, Leiter Flottengeschäft.