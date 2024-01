Die Uhr tickt: Bald Meldeschluss für BRV-Onlineworkshops im Februar

Übermorgen endet die Anmeldefrist für die im kommenden Monat stattfindenden Onlineworkshops des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV). Wer also noch bei einem der Fortbildungskurse am heimischen Computer mit dabei sein möchte, sollte sich auf den Webseiten der Branchenvertretung schnell noch für eine Teilnahme registrieren. Angeboten werden dabei als Nächstes Workshops zu den Themen „Professionelle Kommunikation am Telefon“ und „E-Mail-Kommunikation im geschäftlichen Alltag und im Kundenkontakt“ jeweils am 5. Februar sowie in Sachen „Schwierige Situationen im Kundenkontakt professionell meistern“ und „Umsatzsteigerung beim Reifen-/Räderwechsel“, die beide für den 6. Februar terminiert sind.