ContiTech investiert 90 Millionen US-Dollar in Mexiko

ContiTech hat jetzt ein neues Hydraulikschlauchwerk in Mexiko bauen. Dafür wird das Unternehmen rund 90 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen. Laut Unternehmensangaben sei dies die größte Investition für diesen Unternehmensbereich von Continental in 2024. Das Werk im Bundesstaat Aguascalientes soll auf einer Gesamtfläche von 85.000 Quadratmetern entstehen. Der Baubeginn ist für die zweite Hälfte 2024 anvisiert.