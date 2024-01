Europäischer Nutzfahrzeugmarkt wächst 2023 klar zweistellig, Deutschland auch

Der EU-weite Nutzfahrzeugmarkt konnte sich im vergangenen Jahr weiter deutlich erholen und legte aktuellen Zahlen der ACEA zufolge in Summe um 16,3 Prozent auf jetzt 346.986 Neuzulassungen zu. Der deutsche Markt entwickelte sich sogar noch einmal besser: Der Herstellerverband verzeichnete für Deutschland ein Zulassungsplus von 24,4 Prozent; in Summe wurden hierzulande 2023 94.820 Nutzfahrzeuge erstmals zugelassen. Diese Zahlen geben die Entwicklung im Segment der Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen wieder. Betrachtet man indes nur das Segment der schweren Nutzfahrzeuge (in der ACEA-Statistik sind dies Lkw ab 16 Tonnen), so liegen die Entwicklungen aber ähnlich. Während der EU-Markt um 14,7 Prozent auf 266.879 Neuzulassungen anwuchs, wurden in Deutschland 2023 68.982 schwere Nutzfahrzeuge erstmals zugelassen, was einem Plus von 25,2 Prozent entspricht. Das Volumensegment der Transporter (bis 3,5 Tonnen) entwickelte sich indes etwas verhaltener, wenn auch immer noch deutlich zweistellig im Plus, und zwar in der EU mit plus 14,6 Prozent (1,47 Millionen Neuzulassungen) und in Deutschland mit plus 12,1 Prozent (259.376).