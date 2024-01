Reifenzentrale Becker betreibt weiterhin die „ideale Kombination“

Das lokale, zum Teil auch regionale Streckengeschäft hat sich in der Vergangenheit für viele Reifenhändler zu einem attraktiven Zusatzgeschäft entwickelt. Mit der zunehmenden Digitalisierung und der daraus folgenden Professionalisierung in diesem Marktsegment haben einige den parallel zum B2C- laufenden B2B-Handel wieder eingestellt. Andere haben ihn weiterentwickelt und konnten damit insgesamt wachsen – auch zum Wohle des Geschäftes in den Filialen. In die letztere Kategorie gehört seit rund zehn Jahren auch und einwandfrei die Reifenzentrale Becker. Der Großhändler und Filialist mit Hauptsitz in Bitburg sieht dabei großes Wachstumspotenzial auf dem eingeschlagenen Weg. Eine besondere Rolle spielt die Marke Torque, wie die NEUE REIFENZEITUNG bei einem Vor-Ort-Termin erfuhr.

