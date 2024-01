Quanti- und qualitativ zufriedenstellender „Tire-Cologne“-Anmeldestand

Vor Kurzem erst hat die NEUE REIFENZEITUNG mit Ingo Riedeberger, Direktor für die „The Tire Cologne“ der Koelnmesse GmbH, über den aktuellen Stand der Dinge gesprochen mit Blick auf das vom 4. bis zum 6. Juni in stattfindende Branchenevent. Dabei berichtete er, dass die Veranstalter der vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) als ideeller Träger unterstützten Reifenmesse in Köln bei gleichem Hallen-Set-up wie bei vorherigen „Tire Cologne“ vor zwei Jahren mit rund der Hälfte mehr an Ausstellern dort rechnen als 2022. Nun heißt es ergänzend dazu, dass 90 Prozent der für die nächste Messe zur Verfügung stehenden Ausstellungsfläche bereits belegt seien. „Mit dem Anmeldestand bin ich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ sehr zufrieden. Insgesamt bedeutet dies für die aktuelle Veranstaltung, dass wir im Vergleich zur ‚The Tire Cologne 2022‘ eine deutlich höhere Auslastung der Hallen mit noch mehr Ausstellern haben werden“, sagt Riedeberger. Insofern sehen die Kölner die internationale Leitmesse der Reifen- und Räderindustrie rund ein halbes Jahr vor ihrem Start „auf Kurs“.