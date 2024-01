Stornos/Lieferverzögerungen bei Tyre24-Bestellungen sollen weiter verringert werden

Für ihre Tyre24 genannte B2B-Plattform hat die Alzura AG das Projekt „Null Prozent Storno – 100 Prozent Verlass“ gestartet mit dem Ziel, Werkstätten ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Qualität bei der Artikelbeschaffung darüber zu bieten. Alles, was dort angeboten wird, soll auch geliefert werden, wie es dazu vonseiten des in Kaiserslautern ansässigen Unternehmens heißt. Als Schlüsselfaktoren angesehen auf diesem Weg werden dabei Transparenz über die Anzeige der voraussichtlichen Lieferzeiten der jeweiligen Lieferanten für jeden verfügbaren Artikel in Kombination mit einer kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung solcher Zusagen durch die stetige Überprüfung auf etwaige Lieferverzögerungen. Dadurch habe man – sagt Alzura – in den zurückliegenden zwei Jahren die Stornierungen und Lieferverzögerungen bereits auf unter 0,5 Prozent senken können. Dazu, diesen Wert auf null zu drücken, soll nicht zuletzt die REST genannte Liveschnittstelle der Plattform beitragen, die einerseits unter anderem die Aktualisierung von Rechnungen, Preisen sowie offenen Kundenrechnungen ermögliche, andererseits aber sicherstelle, dass Bestands- und Bestellaktualisierungen in Echtzeit erfolgen und jede „kritische Warenbewegung“ ad hoc gemeldet werde.