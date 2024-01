Michelin übernimmt mit Tyroola führenden B2C-Onlinereifenhändler in Australien

Michelin hat kurz vor Weihnachten einen der führenden Onlinereifenhändler Australiens und Neuseelands übernommen, der auch in Deutschland bekannt ist: Tyroola. Wie es dazu in einer Mitteilung des französischen Reifenherstellers heißt, sei das 2015 gegründete E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Sydney die Nummer drei im regionalen Markt. Das Unternehmen habe Michelin zufolge bereits 650.000 Reifen an über 120.000 Endverbraucher verkauft; im Shop biete Tyroola 52.000 SKUs an. Gegenwärtig seien außerdem über 700 Montagestationen in Australien und Neuseeland bei Tyroola gelistet. Angaben zum Kaufpreis machte Michelin indes nicht.

