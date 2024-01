„Noch einen Schritt weiter“ – Magna Tyres kündigt Großes an

Schon vor Weihnachten hatte die Magna Tyres Group aus Waalwijk (Niederlande) davon gesprochen, dass sich etwas Interessantes bei ihr abzeichne. In diesem Zusammenhang wurde konkret auf den 18. Januar verwiesen. Noch wird der Schleier zwar nicht gelüftet, woran genau der auf EM- und Industriereifen spezialisierte Anbieter arbeitet – man sei jedoch äußerst stolz auf das, was da demnächst kommt. „Zu sagen, dass dies eine unserer größten Ankündigungen überhaupt ist, wäre eine Untertreibung“, schraubt das Unternehmen die Erwartungen noch zusätzlich in die Höhe. Gehe Magna Tyres ohnehin stets über Grenzen hinaus, um seinen Partnern/Kunden die besten Reifenlösungen zu bieten, werde man nun bald „noch einen Schritt weiter“ gehen, so die Niederländer mit Blick auf den Donnerstag kommender Woche.