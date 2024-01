Von Rädern über Kfz-Teile/Reifen zu Blumen: Alzura erweitert Fotodatenbank

Für die Nutzung auf den von ihr betriebenen Plattformen Tyre24 (B2B) oder Reifen-vor-Ort (B2C) produziert die Alzura AG eigenen Worten zufolge schon seit vielen Jahren 3D-Aufnahmen von Rädern in einem eigenen Fotostudio. Jetzt erweitert das Unternehmen seine Fotodatenbank um eigene Bilder von Kfz-Ersatzteilen und Zubehör, wobei perspektivisch auch alle auf Tyre24 angebotenen Reifen entsprechend in Szene gesetzt werden sollen. Dies nicht nur, um das angebotene Produktsortiment mit eigenen Aufnahmen einheitlich in der gewünschten Darstellungsqualität zu präsentieren zu können, sondern nicht zuletzt um dafür Fotomaterial zur Hand zu haben, an dem man selbst die Rechte hält. Bei alldem nutzt das Unternehmen aus Kaiserslautern besagtes Fotostudio darüber hinaus noch zur Erstellung von Illustrationen für seine Ende 2017 erstmals angekündigte neue E-Commerce-Komplettlösung für Floristen/Blumenläden, die den Namen Alzura Flowers trägt.