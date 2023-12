Superior Industries: IG Metall zweifelt ernsthaften Verkaufswillen an

Am heutigen Nachmittag (22. Dezember 2023) findet im Superior-Werk in Werdohl eine Betriebsversammlung statt. Die IG Metall Märkischer Kreis reagiert erstaunt auf Stellungnahmen von Firma und Insolvenzverwalter mit Bezug zur Insolvenz beim Räderhersteller. Sie plädiert dafür, die Arbeitsplätze in Werdohl zu sichern, zweifelt gleichzeitig den ernsthaften Verkaufswillen der Eigentümer an.

