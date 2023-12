Es ist wieder so weit: Feiertagsruhe bei der NEUE REIFENZEITUNG

Unsere Leser sind es gewohnt, werktäglich über den kostenlosen Newsletter der NEUE REIFENZEITUNG stets mit den neuesten Nachrichten aus der Reifen- und Räderwelt versorgt zu werden. Wie jedes Jahr legen wir nun aber wieder eine kleine Ruhepause über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel ein. Heißt: „Zwischen den Jahren“ wird die Redaktion nicht durchgehend besetzt sein. Ab dem 2. Januar ist das gesamte Team des Profil-Verlages aber wieder wie gewohnt für Sie da und ab dann erscheint auch regelmäßig wieder unser Newsletter. Insofern wünschen wir Ihnen ein frohes Fest sowie einen guten Rutsch in ein hoffentlich für uns alle erfolgreiches neues Jahr. Nicht zuletzt möchten wir uns für das uns auch 2023 wieder entgegengebrachte Vertrauen und Ihre Treue bedanken. Die vielen positiven Rückmeldungen für unsere Arbeit spornen uns umso mehr an, Sie 2024 nur noch schneller und umfassender auf dem Laufenden zu halten über alles, was die Reifenbranche bewegt.