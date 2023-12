Das First-Stop-Partnersystem wählt neuen Beirat

Bereits im Herbst wählten die inzwischen 261 First Stop Partnerstandorte einen neuen Händlerbeirat. Für die nächsten drei Jahre bringt sich das aus sechs Partnern bestehende Gremium in die praxisgerechte Weiterentwicklung des Systems ein. Am 20. Dezember erfolgte im Bridgestone Trainingszentrum in Dietzenbach die konstituierende Sitzung mit der Wahl des Vorsitzenden. Dem Händlerbeirat steht wie bisher wieder Peter Deubzer vor. Als Stellvertreter fungiert Jörg Nürnberger. Weitere Mitglieder sind Birte Diercks, Christian Külshammer, und Jens Thaute. Neu im Kreis der Beiräte ist Fabian Mayer von der Reifenzentrale Becker. Robert Grundei gehört dem Beirat nicht mehr an. Er wird mit seiner langjährigen Erfahrung zukünftig als Beisitzer beratend zur Seite stehen. Systemleiter Niko Heib: „Wir danken den Beiratsmitgliedern der abgelaufenen Wahlperiode für die geleistete Arbeit und freuen uns auf eine gute konstruktive Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Händlerbeirat.“