Reifen Stiebling spendet 5.000 Euro an Gospelprojekt Ruhr

Reifen Stiebling hat auch in diesem Jahr auf Weihnachtspräsente für die Kunden verzichtet und in diesem Jahr 5.000 Euro das Gospelprojekt Ruhr e. V. gespendet. Der gemeinnützige Verein fördert vor allem Kinder und Jugendliche in den Abteilungen Gesang, Tanz und Sport. Rund 1.000 Mädchen und Jungen werden betreut. Diese tanzen und singen in verschiedenen Gruppen, die Hälfte von ihnen führt alljährlich in der Adventszeit an drei Tagen sechs große Weihnachtsshows auf. Geschäftsführer Christian Stiebling hat so eine Aufführung besucht: „Das war eine wunderbare Gala. Großartig! Wir helfen hier sehr gerne, denn das Gospelprojekt bietet Kindern aus allen sozialen Schichten eine einzigartige Chance, ein wertvolles künstlerisches Erlebnis, auch vor großem Publikum, zu erfahren.“