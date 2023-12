Bridgestone will Motorsportaktivitäten weiterentwickeln mit „Nachhaltigkeit im Mittelpunkt“

Zum 60. Jubiläum seiner Motorsportaktivitäten bekräftigt Bridgestone seine „Leidenschaft für den Motorsport“ und zeigt sich entschlossen, „diese Aktivitäten weiterzuentwickeln, wobei Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht“. In diesem Rahmen entwickelte das Unternehmen die Botschaft „Passion to Turn the World“, um die Leidenschaft für das Streben nach Mehr, den Erfolg und das Meistern von Herausforderungen sowie das Vorantreiben von Innovationen zu verdeutlichen. Die Botschaft repräsentiere zudem die Leidenschaft des Reifenherstellers, „gemeinsam mit Partnern durch den Motorsport eine nachhaltigere Mobilitätsgesellschaft“ zu unterstützen, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Mit dem Rennsport als „mobiles Labor“ sei das Unternehmen „in der Lage Technologien unter extremen Bedingungen zu optimieren, Innovationen weiterzuentwickeln und nach dem Motto ‚von der Rennstrecke auf die Straße‘ die Entwicklung von Premiumreifen für die Zukunft der Mobilität voranzubringen“, so der Hersteller weiter. Den Schwerpunkt der Weiterentwicklung im Bereich Motorsport bildeten die Enliten-Technologien – die Grundlage für die Produktentwicklung und zugleich „das ‚New Premium‘ im EV-Zeitalter“. Enliten ermögliche eine umfassende Anpassung, „um nicht nur die besonderen Kundenbedürfnisse zu erfüllen, sondern auch die Leistung kunden- und fahrzeugspezifisch zu verbessern. Durch die wiederholte Optimierung von Motorsportreifen an die jeweiligen Rennbedingungen sowie deren Leistungsmaximierung, wird Bridgestone die Weiterentwicklung der Enliten-Technologien schneller vorantreiben. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Technologie auf Reifen für die Nachrüstung übertragen und dessen Wertschöpfung somit ausweiten.“

Bridgestone stellte als Hauptsponsor der Bridgestone World Solar Challenge 2023 Reifen zur Verfügung, die zu 63 Prozent aus recycelten und erneuerbaren Materialien bestehen und zugleich Klimaneutralität in der Reifenlogistik ermöglichten. Bridgestone wurde außerdem offizieller Partner und Sponsor des Bridgestone FIA ecoRally Cups, einem internationalen Wettbewerb für Straßenfahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Das Motorsportevent wird ab 2024 mit Unterstützung durch Bridgestone und der Enliten-Technologien erweitert, um den Einsatz von Elektrofahrzeugen weiterhin zu fördern. Zusätzlich dazu verkündete Bridgestone am 7. Dezember, dass die FIA Bridgestone ab der Saison 2026-2027 als alleinigen Reifenlieferanten für die Formel-E-Weltmeisterschaft bestätigt hat. „Durch solche Liefervereinbarungen mit der FIA wird Bridgestone die Innovation entlang der gesamten Wertschöpfungskette beschleunigen.“

„Motorsport ist und bleibt unsere große Leidenschaft. Wir setzen auf nachhaltige globale Motorsportveranstaltungen, angetrieben durch Enliten – das ‚New Premium‘ im EV-Zeitalter. Dies ermöglicht es uns, unsere Geschäftsprozesse zu beschleunigen und uns zu einem Unternehmen zu entwickeln, das nachhaltige Lösungen bietet“, sagt Shuichi Ishibashi, Member of the Board, Global CEO und Representative Executive Officer, Bridgestone Corporation. „Bridgestone wird außerdem sein Engagement im nachhaltigen globalen Motorsport verstärken, um jeden Einzelnen zu befähigen, sein Bestes zu erreichen. Dadurch wollen wir einen wesentlichen Beitrag zur Zukunft der Mobilität leisten.“