Apollo Tyres verteilt Strickmützen an Lkw-Fahrer

Ohne sie wäre es logistisch in Deutschland sehr schwer. Lkw-Fahrer mit ihren Transportern, Lastwagen und Sattelschleppern sorgen für termingerechte Ware allerorts. Um den Truckern ein großes Dankeschön auszusprechen und eine kleine Freude zu Weihnachten zu bereiten, fährt nach dem dritten Advent der Promo-Transporter von Apollo Tyres insgesamt neun Lkw-Parkplätze in Rheinland-Pfalz, Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Nordrhein-Westphalen an. Mit an Bord sind Goodie-Bags – gefüllt mit warmen Strickmützen, Milka-Weihnachtsmännern und Sonax-Präsenten. „Unsere Apollo-Weihnachtstour ist mehr als eine Geste der Anerkennung – sie ist ein Zeichen unseres tiefen Respekts für die Lkw-Fahrer, die unermüdlich arbeiten, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten“, betont Tobias Morbitzer, Director Cluster Central für die Märkte Deutschland, Schweiz und Dänemark bei Apollo Tyres und fügt hinzu, dass „wir gerade in der herausfordernden Weihnachtszeit den Fahrern zeigen möchten, dass ihre harte Arbeit gesehen und geschätzt wird. Diese Aktion ist unser Weg, Danke zu sagen und den Fahrern zu vermitteln, dass sie eine unverzichtbare Rolle in der Gesellschaft spielen.“ Gestartet ist die viertägige Promotion Tour am 18. Dezember mit einem Doppelevent in Rheinböllen. Dabei gab es gleich das erste Highlight. Der in der European Truck Series erfolgreiche Rennfahrer Sascha Lenz war mit seinem in Apollo-Tyres-Design gestalteten Race Truck für Fotos vor Ort, um den Fahrern bei ihren interessierten Fragen Rede und Antwort zu stehen. Der Promo-Transporter ist bis zum 21. Dezember unterwegs