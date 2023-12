Vipal Rubber erhält zwei Transportbranchen-Awards in Brasilien

Vipal Rubber hat in seinem Heimatmarkt jetzt zwei der begehrten Largest in Transport & Best in Transport 2023 Awards erhalten. Wie es dazu in einer Mitteilung des brasilianischen Anbieters von Runderneuerungs- und Reifenreparaturmaterialen heißt, sei Vipal Rubber Ende November in São Paulo in den Kategorien Produktion sowie Runderneuerung und Zubehör entsprechend ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns und sind stolz darauf, diese beiden Auszeichnungen zu erhalten, die den Maßstab für den Sektor in Brasilien setzen“, sagte Ivanir Canevese, National Manager des Vipal-Rubber-Produktionsnetzwerks. Caio Castro de Miranda, Investor Relations Director bei Vipal Rubber, ergänzte: „Es ist zwar nicht das erste Mal, dass wir zu den Preisträgern gehören, aber dieser Moment ist zweifellos etwas Besonderes, da er eine bemerkenswerte Leistung in dem Jahr darstellt, in dem wir das fünf Jahrzehnte lange Bestehen des Unternehmens feiern.“