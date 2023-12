Yokohama Rubber strukturiert Vietnam-Geschäft für Wachstum um

The Yokohama Rubber Co., Ltd. hat im November 2023 die Vertriebseinheit der vietnamesischen Reifenproduktions- und Vertriebstochter Yokohama Tyre Vietnam Inc. (YTVI) in eine neue Vertriebsgesellschaft, Yokohama Tyre Sales Vietnam Co., Ltd. (YTSV), ausgegliedert. YTSV wird am 1. Januar 2024 den Betrieb aufnehmen und YTVI wird zu einem reinen Reifenproduktionsunternehmen.

Yokohama Rubber betrachtet Vietnam als Wachstumsmarkt. Das Unternehmen trat erstmals im November 1997 in den vietnamesischen Markt ein, als es ein Joint Venture für die Herstellung und den Vertrieb von Reifen gründete. Im Mai 2006 gründete das Unternehmen YTVI als hundertprozentige Tochtergesellschaft und habe laut eigenen Angaben, seitdem seine Präsenz auf dem lokalen Markt durch die Stärkung der lokalen Produktion und Vermarktung von Yokohama-Pneus erhöht. „Angesichts der rasant gestiegenen Nachfrage nach Radialreifen für Pkw und Lkw in Vietnam in den letzten Jahren hat Yokohama Rubber jedoch beschlossen, dass die Gründung separater Produktions- und Vertriebsgesellschaften für den Ausbau seines Geschäfts in Vietnam unerlässlich ist“, heißt es beim Reifenhersteller.

Bis heute ist YTVI in der lokalen Produktion und im Vertrieb von Diagonalreifen tätig, die auf Motorrädern, Kleinlastwagen, Industriemaschinen und als Ersatzreifen für Pkw verwendet werden. Zudem würden auch Pkw- und Lkw-Radialreifen importiert und vermarktet. Die Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft ziele darauf ab, den Absatz von Yokohama-Reifen auf dem vietnamesischen Markt auszubauen. cs