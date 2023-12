Bohnenkamp und Lkw-Marke Windpower unterstützen Wärmestube

In der Vorweihnachtszeit setzen der Großhändler Bohnenkamp gemeinsam mit Lkw-Reifenmarke Windpower ein gemeinsames Zeichen der gesellschaftlichen Verantwortung. Mit einer Spende von 4.000 Euro unterstützen sie die Osnabrücker Wärmestube im ehemaligen Franziskanerkloster. Beide Unternehmen möchten mit ihrer Geste nicht nur finanzielle Unterstützung bieten, sondern auch Aufmerksamkeit für die wichtige soziale Arbeit der Wärmestube generieren. „Die Wärmestube hier im ehemaligen Franziskanerkloster leistet eine unschätzbar wertvolle Arbeit, insbesondere in den kalten Wintermonaten. Wir freuen uns, gemeinsam mit Windpower hier einen Beitrag dazu leisten zu können, dass Menschen, die auf der Straße leben oder aus anderen Gründen auf Hilfe angewiesen sind, hier Schutz und ein warmes Mahl finden“, betont Gregor Rüth, Vorstand von Bohnenkamp. Die Spende wird die Arbeit der ehrenamtlich betriebenen und spendenfinanzierten Wärmestube in einer schwierigen Zeit helfen. Beiträge wie die aktuelle Spende von Windpower und Bohnenkamp seien für die kirchliche Einrichtung unerlässlich, um auch in diesem Winter die Türen für hilfesuchende Menschen weit öffnen zu können. Für Rüth sei dies eine Selbstverständlichkeit: „Gerade in der Weihnachtszeit, die oft von Besinnlichkeit und Gemeinschaft geprägt ist, möchten wir an diejenigen denken, die weniger Glück im Leben hatten. Die Wärmestube des Franziskanerklosters leistet hier einen unverzichtbaren Beitrag, den wir gerne gemeinsam mit Windpower unterstützen.“