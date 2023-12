Nokian Tyres bleibt Teil des Dow Jones Sustainability Index Europe

Nokian Tyres wird erneut in den Dow-Jones-Nachhaltigkeitsindex aufgenommen und zählt damit zu den nachhaltigsten börsennotierten Unternehmen in Europa. „Für Nokian Tyres bedeutet Nachhaltigkeit konkrete Maßnahmen und Innovationen, die im besten Fall die gesamte Branche zu mehr Nachhaltigkeit anregen. Ein Beispiel dafür ist der Bau der ersten CO 2 -emissionsfreien Fabrik der Reifenindustrie von Nokian Tyres in Rumänien. Zudem haben wir uns kürzlich dem Polestar-0-Projekt angeschlossen, das anstrebt, das erste klimaneutrale Auto der Welt zu bauen“, sagt Teppo Huovila, Vice President Quality, Sustainability and Supply Operations Business Development bei Nokian Tyres. Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitszielen von Nokian Tyres gehören die Verringerung der CO 2 -Emissionen auf Basis der vier wissenschaftlich fundierten Ziele des Unternehmens, die Erhöhung des Anteils recycelter oder erneuerbarer Rohstoffe in Reifen, die Gewährleistung sicherer und besserer Arbeit und die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette. Nokian Tyres hatte kürzlich eines seiner wichtigsten Ziele zur Emissionsreduzierung bereits sieben Jahre früher als geplant erreicht.