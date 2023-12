Superior Industries Germany GmbH: Insolvenzverfahren eröffnet

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Superior Industries Production Germany GmbH vertreten durch Sven Damm und Maximilian Funk (Geschäftsführer) ist die Anordnung der Eigenverwaltung aufgehoben worden. Am 1. Dezember wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Jens Lieser, Lieser Rechtsanwälte aus Mannheim, ernannt worden. Die Forderungen sind bis zum 1. Februar 2024 anzumelden. Am 26. Februar gibt es vor dem Insolvenzgericht in Neustadt an der Weinstraße eine Gläubigerversammlung.