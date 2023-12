Friedrich Eppel wechselt in den Ruhestand

Ende Januar geht Friedrich Eppel in den Ruhestand. Den 64-Jährigen vom Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) bringen viele in der Branche sicher vor allem mit dem Thema Reifentests in Verbindung. Denn bis 2021 war er dort als Nachfolger von Willy Matzke und Vorgänger von Steffan Kerbl in verantwortlicher Funktion in Sachen Sicherheit, Technik, Test und infolge dessen auch in die gemeinsamen Reifentests der europäischen Automobilklubs unter Führung des ADAC involviert. Zuletzt im ÖAMTC-Generalsekretariat zuständig für automatisierte und vernetzte Mobilität, hatte Eppel vor seinem Wechsel zu dem österreichischen Automobilklub außerdem drei Jahre als Mess- und Versuchstechniker in Diensten von Siemens Transportation Systems gestanden und war davor wiederum 15 Jahre lang auch für Continental tätig unter anderem als Testingenieur.