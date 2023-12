Auch Antisubventionsmaßnahmen gegen China-Lkw-Reifen werden überprüft

Ende Oktober hatten wir berichtet, dass die auslaufenden Anti-Dumping-Zölle auf neue und runderneuerte Lkw-Reifen aus chinesischer Fertigung wegen ihres bevorstehenden Außerkrafttretens durch die EU-Kommission überprüft werden sollen. Wie die Behörde zwischenzeitlich mitgeteilt hat, trifft dasselbe jetzt auch auf die sogenannten Antisubventionsmaßnahmen zu. Das Verfahren sei mit der Veröffentlichung der Überprüfungsmitteilung am 10. November offiziell eröffnet worden und soll binnen zwölf Monaten, spätestens jedoch 15 Monaten abgeschlossen sein, wie es dazu in der Bekanntmachung (C/2023/711) der EU-Behörde heißt, die Sie hier auf der Internetseite der Kommission lesen können. Damit bleiben vorerst auch die ursprünglich auf fünf Jahre angelegten Antisubventionsmaßnahmen in Kraft. Auch bei den Antisubventionsmaßnahmen trat als Antragsteller das sogenannte Bündnis gegen unfaire Reifeneinfuhren auf.